Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным&

16 сентября в Лас-Вегасе состоялся поединок между 36-летним казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Бой продлился все 12 раундов, и раздельным решением судей победу в нем одержал Альварес — 115:113, 115:113, 114:114. В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Дмитрий Кириллов заявил, что судьи поступили несправедливо по отношению к Головкина, который, по мнению эксперта, выглядел лучше своего соперника на ринге.

— Насколько объективным оказалось решение судей отдать победу Альваресу?

— Данное решение считаю несправедливым. Выступление Альвареса не было таким ярким, убедительным и выразительным, чтобы присудить победу именно ему. Я не согласен с судейской коллегией и выступаю полностью на стороне Головкина. Он был убедительнее в своих действиях.

Но сработала классическая схема: на американском ринге его попросту придушили. У Гены изначально было немного шансов, и в равном бою победу присудили Альваресу. Стоило предвидеть, что Гену «сожрут» и «сольют» судьи. Для меня Головкин — чемпион.

— Чем запомнился Головкин? Как оцените его тактику на бой?

— Этот поединок должен был закончиться, как минимум, ничьей. А так — преимущество Головкина было очевидно. Геннадий четко выполнял свою работу и был лучше по точности ударов. Последние раунды были полностью за ним. По качеству и яркости эпизодов казахстанец выглядел определенно лучше, доминировал и искал различные варианты атаковать Альвареса.

Конечно, не было такого, что Геннадий по полной программе «отвешивал» Саулю, но по лицу мексиканца было заметно, насколько точными оказались удары его противника.

— Сегодняшний поединок был отчасти похож на первый: равный бой, в котором соперники старались ни в чем не уступать друг другу. Оба боксера вели борьбу на грани. Для меня стало удивительным, как Альварес сменил тактику и показал, что умеет работать не вторым номером, а прессинговать. Но не скажу, что бой получился очень захватывающим. Повторюсь, удивил только Альварес и его физическая подготовка.

Если и говорить о заслуге мексиканца, то только в том, что он выстоял до конца. Головкин не смог сломить его.

— Боксеры уже выразили готовность провести между собой третий поединок. Есть ли в этом смысл?

— Наверное, можно было бы организовать третий бой. Все-таки первый завершился вничью, второй только раздельным решением судей… Но не могу представить, чем бы этот поединок отличался от двух предыдущих. Головкин, вероятно, продолжил бы вести свою тактику боя. Так что вряд ли мы увидим что-то новое, если их противостояние вообще продлится.

— Головкину уже 36 лет. Что думаете насчет его будущего?

— Отчасти возрастной фактор сегодня мог сказаться. Но, повторюсь, по тому, как складывался бой, назвать Головкина проигравшим — язык не поворачивается. Что касается дальнейшей карьеры казахстанца, то все зависит от промоушена и состояния Геннадия. В принципе, в этой весовой категории 36 лет — нормальный возраст.

Если есть возможность завоевать еще несколько титулов и заработать денег, то Головкин, скорее всего, согласится. Почему нет? Он к этому долго шел. Заканчивать таким вот образом — это не про Гену. Он еще заявит о себе в мире бокса.

— Головкин потерпел первое поражение в карьере. Скажется ли это как-то на его психологическом состоянии?

— Он ведь не маленький ребенок, а взрослый и профессиональный боксер. Он оценивает ситуацию здраво и объективно. По его глазам после боя было видно, что проигравшим Головкин себя не считает. Вряд ли это поражение как-то его надломит. Скорее, казахстанец обрел новую мотивацию прежде всего для себя.

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