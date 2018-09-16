Енджейчик заставила журналиста отвечать на вопросы о Макгрегоре вместо себя

Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик отказалась давать прогнозы на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором , а также не стала обсуждать личность ирландца. Вместо этого, она заставила отвечать на вопросы о Макгрегоре того самого журналиста, который попытался узнать её мнение о Коноре.

«Это бой столетия. Столкнутся два разных стиля и всё может случиться. Мне нравятся оба эти бойца, но я не люблю давать прогнозы, потому вы не услышите их от меня. Поведение Макгрегора? Что вы хотите услышать? Хотите, чтобы я стала оскорблять Конора? Как вас зовут? Дима? Дима, встаньте рядом со мной и оскорбите Макгреора на камеру. Что вы о нём думаете?», — спросила Енджейчик в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.

Когда представитель прессы ответил, что ирландец больше говорит, чем делает, спортсменка задалась вопросом, не Макгрегор ли являлся чемпионом организации в двух весовых категориях.