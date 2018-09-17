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Самые глупые и неловкие моменты с взвешиваний в ММА
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Самые глупые и неловкие моменты с взвешиваний в ММА 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Взвешивание на профессиональных боях ММА это отдельная и довольно важная часть представления. Эксперты треш-тока, вроде Макгрегора, устраивают соперникам дикую нервотрепку, провоцируя их на драку. Все понимают — часть шоу, ничего более. Но шоу с профи-бойцами в любой момент может пойти не по сценарию: неловких и по-настоящему глупых моментов на взвешивании ММА тоже хватает.
Оступаются даже профессионалы с огромным опытом. Взвешивание Ника Диаза и Би Джей Пенна перед схваткой чуть было не закончилось настоящим побоищем — оба бойца известны своим взрывным характером. Вмешаться в назревающую бучу пришлось самому президенту UFC Дане Уайту. Он развел Диаза и Пенна по углам будто непослушных детей, что выглядело не очень-то престижно.
Еще более неловко выглядело взвешивание Трэвис Латтера, которому предстояло выступать против легендарного Андерсона Сильва. Латтер сбросить вес до нужного уровня не смог. Ему пришлось довести себя до состояния крайнего истощения, чтобы пройти на бой. Джо Роган не удержался и назвал прием Латтера «худшей сгонкой веса в истории»: на взвешивании бедняга выглядел как живой скелет, а ведь ему предстояло схватиться с одним из лучших бойцов планеты всего через 24 часа.
В целом все эти нелепые случаи вполне объяснимы. И та же сгонка веса, и постоянные нагрузки, бесконечные тренировки и нервное напряжение перед выходом в ринг доводят бойцов до состояния серьезного стресса. Тут уж не до самоконтроля.
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