Макгрегора обозвали обдолбанным лепреконом

"Я прекрасно понимаю, что происходит. Он постоянно находится в Ирландии, а для раскрутки боя ему нужно летать в США. Такие вещи выбивают из тренировочного графика. Когда ты гоняешь вес, тебе нужно оставаться сосредоточенным. А когда ты летаешь туда-сюда, это сделать сложно", — поделился он.

"Годы идут — и он теряет форму. Он понемногу употребляет кокаин, много тусуется на вечеринках со своими шлюхами. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон, который постоянно теряет форму. Так что я понимаю, почему он не хочет раскручивать бой", — добавил Ковингтон.

Напомним, что бой Макгрегора против Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Ранее ирландец показал в своем инстаграме, как готовится к поединку.