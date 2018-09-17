Макгрегора обозвали обдолбанным лепреконом 

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон рассказал, почему ирландец Конор Макгрегор не занимается раскруткой боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
"Я прекрасно понимаю, что происходит. Он постоянно находится в Ирландии, а для раскрутки боя ему нужно летать в США. Такие вещи выбивают из тренировочного графика. Когда ты гоняешь вес, тебе нужно оставаться сосредоточенным. А когда ты летаешь туда-сюда, это сделать сложно", — поделился он.
"Годы идут — и он теряет форму. Он понемногу употребляет кокаин, много тусуется на вечеринках со своими шлюхами. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон, который постоянно теряет форму. Так что я понимаю, почему он не хочет раскручивать бой", — добавил Ковингтон.
Напомним, что бой Макгрегора против Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Ранее ирландец показал в своем инстаграме, как готовится к поединку.