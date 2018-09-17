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К. Гаджиев: «У Конора есть шанс попасть по Хабибу левой рукой»
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К. Гаджиев: «У Конора есть шанс попасть по Хабибу левой рукой» 

SPORT24.ru 1 час назад
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев стал гостем программы Александра Кузмака, в ходе которой поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
«Считаю, у Конора есть шанс попасть левой рукой. И шанс попасть коленом во время защиты от прохода в ноги. Конечно, Хабиб не будет откровенно кидаться в ноги. Однако, если Конор сможет в стойке быть результативным, то Хабиб, дабы избежать давления, начнет откровенно входить в борьбу. И тут у Конора появляется шанс. Макгрегора отличает от многих спортсменов в ММА так называемая «точка». Он может ударить туда, куда надо.
Возвращаясь к спортивной составляющей, важно, кто будет контролировать центр клетки. Если Хабиб будет делать это успешно, то он минимизирует риски, переведет Конора вниз по сетке, а внизу продолжит доминировать. Макгрегор будет опасен три раунда. Пока Хабиб не заберет у него все силы» — сказал Гаджиев в интервью Александру Кузмаку.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC 229.
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