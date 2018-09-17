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К. Гаджиев: «Хабиб может завершить карьеру, если победит Конора»
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К. Гаджиев: «Хабиб может завершить карьеру, если победит Конора» 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, победа Конора Макгрегора над Хабибом Нурмагомедовым будет выгодна для UFC.
«Если побеждает Конор, то побеждает и UFC, потому что Конор — это курочка, которая несет золотые яички. Любое его действие генерирует денежный поток. Если выигрывает Хабиб, то он становится, скажем так, в большей степени героем, нежели был раньше. Но даже букмекеры считают, что так и должно произойти. То есть, тут нет сенсации. А если нет сенсации, то нет и того уровня обсуждений и хайпа. Если победит Конор, то едва ли будет реванш, так как он скажет, что Хабиб его не интересует. То же и с Хабибом. Но Макгрегор останется в спорте, а Хабиб, в случае победы, может и закончить карьеру. Меня бы не удивил такой расклад. Он не раз говорил о том, что это, возможно, его последний бой. Он вполне может уйти как боец, но остаться значимой персоной в мире ММА», — сказал Гаджиев в интервью Александру Кузмаку.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC 229.
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