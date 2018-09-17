К. Гаджиев: «Хабиб может завершить карьеру, если победит Конора»

«Если побеждает Конор, то побеждает и UFC, потому что Конор — это курочка, которая несет золотые яички. Любое его действие генерирует денежный поток. Если выигрывает Хабиб, то он становится, скажем так, в большей степени героем, нежели был раньше. Но даже букмекеры считают, что так и должно произойти. То есть, тут нет сенсации. А если нет сенсации, то нет и того уровня обсуждений и хайпа. Если победит Конор, то едва ли будет реванш, так как он скажет, что Хабиб его не интересует. То же и с Хабибом. Но Макгрегор останется в спорте, а Хабиб, в случае победы, может и закончить карьеру. Меня бы не удивил такой расклад. Он не раз говорил о том, что это, возможно, его последний бой. Он вполне может уйти как боец, но остаться значимой персоной в мире ММА», — сказал Гаджиев в интервью Александру Кузмаку.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC 229.