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Спарринг-партнер Макгрегора: Нурмагомедов заставит Конора завершить карьеру
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Спарринг-партнер Макгрегора: Нурмагомедов заставит Конора завершить карьеру 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: mmafighting.com
Бывший спарринг-партнер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора боксер Поли Малиньяджи рассказал о своей работе с Конором и предположил, что Макгрегор завершит карьеру после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
"Он хорошо бьет для смешанных единоборств, но у него не сокрушающий удар. Я встал с дивана и легко простоял перед ним 12 раундов", — цитирует Малиньяджи Boxing Scene.
Боксер отметил, что после боя за титул Аболютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу следует оставить спорт.
"Макгрегору стоило завершить карьеру после боя с Флойдом Мейвезером, но Хабиб заставит его это сделать. Ирландец не так хорош, как про него думают", — заявил Малиньяджи.
Напомним, бой, в котором Нурмагомедов впервые будет защищать титул, состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее на победу Хабиба поставил российский боец ММА Александр Емельяненко.
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