Спарринг-партнер Макгрегора: Нурмагомедов заставит Конора завершить карьеру

Бывший спарринг-партнер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора боксер Поли Малиньяджи рассказал о своей работе с Конором и предположил, что Макгрегор завершит карьеру после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт"

"Он хорошо бьет для смешанных единоборств, но у него не сокрушающий удар. Я встал с дивана и легко простоял перед ним 12 раундов", — цитирует Малиньяджи Boxing Scene.

Боксер отметил, что после боя за титул Аболютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу следует оставить спорт.

"Макгрегору стоило завершить карьеру после боя с Флойдом Мейвезером, но Хабиб заставит его это сделать. Ирландец не так хорош, как про него думают", — заявил Малиньяджи.

Напомним, бой, в котором Нурмагомедов впервые будет защищать титул, состоится 6 октября в Лас-Вегасе.