«Напиток от правильного ирландца»: Макгрегор выпустил свой сорт виски

Экс-чемпион UFC, скандальный ирландец Конор Макгрегор во вторник сообщил о начале производства собственного сорта виски под названием Proper No. Twelve, пишет издание Allboxing.ru.

Как отмечается, алкогольный напиток поступит в магазины уже в этом месяце. Бутылка этого виски будет стоить 25 американских долларов. При этом пять долларов из этой суммы будут сразу идти на счет службам быстрого реагирования в том регионе, где реализована продукция.

Известно, что название для своего виски Конор придумал сам. «Proper 12 — правильный ирландский виски от правильного ирландца», — так боец рекламирует новый продукт в Instagram.

Цифра 12 — это отсылка к почтовому индексу Крамлина — пригорода Дублина, в котором вырос Макгрегор. «Это место дорого моему сердцу. Здесь я научился драться. Здесь я стал тем, кто я есть сейчас».

Боец разрабатывал Proper 12 три года. Ему помогал известный винокур Дэвид Элдер, сотрудничавший с Guinness и Bushmills. Элдер подготовил для Макгрегора около сотни вариантов виски, из которых тот выбрал наилучший.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе пройдет бой турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором Макгрегор встретится с Хабибом Нурмагомедовым. В этом бою россиянину предстоит защитить титул чемпиона в легком весе.

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