Макгрегор — Нурмагомедову: шаг за шагом об тебя вытирают ноги

В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором . Россиянин опубликовал в своём «инстаграме» фото, которое подписал «Шаг за шагом». Ответ от Конора Макгрегора не заставил себя долго ждать. «Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — подписал в своём «инстаграме» видео с тренировки Конор Макгрегор. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Макгрегора. Макгрегор вернётся в октагон спустя почти два года. Последний поединок в UFC он провёл 12 ноября 2016 года на турнире в Нью-Йорке, когда в титульном бою нокаутировал Эдди Альвареса . В 2017 году Конор провёл поединок по правилам профессионального бокса, досрочно уступив экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.