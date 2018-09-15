Ещё
Макгрегор — Нурмагомедову: шаг за шагом об тебя вытирают ноги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор — Нурмагомедову: шаг за шагом об тебя вытирают ноги 

Чемпионат.com + ещё 5 15 сентября 2018
В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Россиянин опубликовал в своём «инстаграме» фото, которое подписал «Шаг за шагом». Ответ от Конора Макгрегора не заставил себя долго ждать.
«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — подписал в своём «инстаграме» видео с тренировки Конор Макгрегор.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Макгрегора.
Макгрегор вернётся в октагон спустя почти два года. Последний поединок в UFC он провёл 12 ноября 2016 года на турнире в Нью-Йорке, когда в титульном бою нокаутировал Эдди Альвареса. В 2017 году Конор провёл поединок по правилам профессионального бокса, досрочно уступив экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.
Чемпионат.com: последние новости
UFC 228: Вудли тяжелее Тилла, Магомедшарипов и Дэвис показали равный вес Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет Хант за бой на UFC в Москве заработал $765 тысяч, Орловский — $270 тысяч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс27
Гольфистку убили на поле для гольфа1
Умер 41-летний ветеран UFC3
Жена сбежала от Дзагоева5
«Это было легко»: спортсмен изменил жене с 341 женщиной17
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение