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Умер 41-летний ветеран UFC
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Умер 41-летний ветеран UFC 

Lenta.ru 4 часа назад
Японский боец смешанного стиля (MMA) Норифуми Ямамото скончался. Об этом сообщает MMA Junkie.
О смерти бывшего спортсмена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было объявлено утром 18 сентября. В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Ямамото, выражалась благодарность поклонникам японца, поддерживавшим его в борьбе с раком. О своем диагнозе Ямамото объявил в августе.
Японец начал карьеру в MMA еще в 2001 году, выступая в промоушене Shooto. Он также запомнился поклонникам спорта, благодаря поединкам в K-1, Dream и UFC. За свою карьеру Ямамото одержал 18 побед и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.
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