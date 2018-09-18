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41-летний ветеран UFC умер от рака
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41-летний ветеран UFC умер от рака 

Газета.Ru + ещё 3 50 минут назад
Известный боец смешанного стиля (MMA) Норифуми Ямамото скончался в возрасте 41 года, сообщает "Советский спорт".
Как информирует MMA Junkie, японец умер после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, о котором он заявил в августе 2018 года.
В твиттер-аккаунте спортсмена 18 сентября появилась запись, в котором выражается благодарность фанатам за поддержку бойца в период его болезни.
Якамото начал профессиональную карьеру в MMA в 2001 году. Он выступала под эгидой Shooto, K-1, Dream и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На его счету 18 побед и шесть поражений в рамках MMA.
Ранее сообщалось, что грузинский боец едва не умер ради победы в поединке.
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