Тренер Нурмагомедова: В мире нет ни одного человека, которого Хабиб не повалил бы в партер

«Это смешанные единоборства, одного удара может хватить, чтобы соперник пострадал. Такое возможно, но я сомневаюсь, что это может случиться с Хабибом Нурмагомедовым. Он очень стойкий психологически. Его будут ценить. Поверьте, в мире нет ни одного легковеса, которого Хабиб не повалил бы в партер.

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Хабиб очень мотивирован на поединок с Макгрегором. Он хочет этого боя. Он хочет сделать всё правильно, а не так, как хотел Конор в апреле, когда напал на автобус. Лучше провести бой в безопасности и получить за него гонорар», — цитирует Медеса Daily Express.

Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.