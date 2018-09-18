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Тренер Нурмагомедова: В мире нет ни одного человека, которого Хабиб не повалил бы в партер
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Тренер Нурмагомедова: В мире нет ни одного человека, которого Хабиб не повалил бы в партер 

Советский спорт + ещё 1 3 часа назад
«Это смешанные единоборства, одного удара может хватить, чтобы соперник пострадал. Такое возможно, но я сомневаюсь, что это может случиться с Хабибом Нурмагомедовым. Он очень стойкий психологически. Его будут ценить. Поверьте, в мире нет ни одного легковеса, которого Хабиб не повалил бы в партер.
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Хабиб очень мотивирован на поединок с Макгрегором. Он хочет этого боя. Он хочет сделать всё правильно, а не так, как хотел Конор в апреле, когда напал на автобус. Лучше провести бой в безопасности и получить за него гонорар», — цитирует Медеса Daily Express.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Для 29-летнего российского бойца этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
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