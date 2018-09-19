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Хабиб Нурмагомедов против Тимати: Кадыров помирил или поссорил?
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Хабиб Нурмагомедов против Тимати: Кадыров помирил или поссорил? 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Глава Чечни вмешался в ссору Хабиба Нурмагомедова с Тимати. Прозвучало неоднозначно.
Перед встречей с самым скандальным бойцом ММА Конаром Макгрегором Нурмагомедов потренировался на Тимати. Спортсмен публично порадовался, что в его родном Дагестане отменили концерт поп-певца Егора Крида. Дескать, харам — тот ругается матом и поет про непристойное. Тимати, как продюсеру музыканта, это не понравилось. В итоге звезды, у которых в инстаграме 26 миллионов подписчиков на троих, наговорили друг другу так много ласкового, что пришлось вмешаться Рамзану Кадырову. При этом глава ЧР явно благоволил Тимати, который летает на его частных самолетах:
— Тимати, звони 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хабиб просто вес гоняет, поэтому он нервничает, можно его понять.
Отношения между двумя кавказцами давно не те, что раньше. Еще в мае 2016-го Нурмагомедов сидел по правую руку от Кадырова и регулярно получал поздравления с победами. Но с 2018 года, когда дагестанский боец достиг пика популярности, они перестали появляться вместе.
Почему Рамзан Кадыров разлюбил Хабиба Нурмагомедова?
— То, что Хабиб так выражается в соцсетях, совсем на него не похоже. Он парень, который следит за своими словами. Он точно не хам, ему это не нужно. Я даже подумал: может, кто-то от его имени ведет инстаграм? — предположил боец ММА Виталий Минаков.
Скандал докатился и до Конара Макгрегора — болельщики просят его выйти на бой под песню Егора Крида. Букмекеры уже принимают ставки.
— Они оценивают вероятность в 14%. Ведь поймут эту шутку Макгрегора в полной мере только русскоязычные зрители. Их доля недостаточно велика, а ММА — это бизнес, — рассказал нам эксперт сайта «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №36-2018 под заголовком «Зачем Хабенского на „Оскара“ послали».
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