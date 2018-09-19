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Российский боец Минаков проведет бой в Bellator в декабре или январе
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Российский боец Минаков проведет бой в Bellator в декабре или январе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет первый после долгого перерыва поединок в организации Bellator в декабре или январе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
"Минаков выступит либо в декабре, либо в январе на одном из турниров. Вторым боем в случае победы будет чемпионский поединок", — сказал Магомедов.
Минаков ранее продлил контракт с Bellator на улучшенных условиях. Всего в активе спортсмена в смешанных единоборствах 21 победа и ни одного поражения.
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