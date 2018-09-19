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Пост Нурмагомедова о петушарах удалил Инстаграм
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Пост Хабиба с критикой Тимати был удален администрацией Инстаграма 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов не удалял сообщение с резкой критикой в адрес рэпера Тимати. Сам спортсмен сообщил, что его пост был удален администрацией Инстаграма за нарушение правил сообщества.
В посте Нурмагомедова были слова:
"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь.
Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип — то, что я думаю, я всегда буду говорить.
Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответы МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего-то хотят".
Конфликт между Тимати и Хабибом начался, когда исполнитель Егор Крид вынужден был отменить концерт в Дагестане из-за многочисленных угроз. Нурмагомедов написал "Невелика потеря", а ранее неоднократно жестко критиковал поведение молодежи на концертах рэперов. На конфликт обратил внимание Тимати, владелец лейбла Black Star, под которым выступает Крид. Тимати заявил, что был о Хабибе "лучшего мнения".
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