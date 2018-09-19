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Александр Шлеменко: Токов идет на подъем, тренируется в хорошей команде с Федором Емельяненко
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Александр Шлеменко: Токов идет на подъем, тренируется в хорошей команде с Федором Емельяненко 

Советский спорт 4 часа назад
Ранее сообщалось, что спортсмены могут провести поединок в рамках Bellator.
"Все хорошо, проходим акклиматизацию. Подготавливаю своего ученика Андрея Корешкова к важному бою на Гран-при и сам немного готовлюсь.
У Корешкова идет этап сгонки веса, как таковых серьезных тренировок уже нет, они все позади остались, в Омске. Сейчас у меня более серьезный этап, мне нужно грузиться, где-то по две тренировки в день. Потом также перейду на этап корректировки веса.
Токов? Хорошо его оцениваю, он идет на подъем, тренируется в хорошей команде с Федором Емельяненко. Плюс у них, я так понял, совместная подготовка. В целом, очень высоко оцениваю Анатолия", — сказал Шлеменко в эфире «Матч ТВ».
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