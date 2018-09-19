Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален

Агрессивный пост Хабиба в сторону Тимати был удален соцсетью Instagram

Социальная сеть Instagram удалила пост российского бойца Хабиба Нурмагомедова , в котором тот в резкой форме критиковал рэпера Тимати за нравоучения. Запись Дагестанского Орла была признана «враждебной», а сам спортсмен был предупрежден, что в случае повторного нарушения доступ к его аккаунту может быть заблокирован.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов уже завтра, 20 сентября, предстанет перед американской публикой на первой пресс-конференции, посвященной его бою со скандальным ирландцем Конором Макгрегором

Всех желающих в зал знаменитого Radio City Music Hall не пустят: мероприятие будет открыто только для прессы. Однако жители Нью-Йорка смогут насладиться словесной перестрелкой бойцов на огромном экране Mega-Zilla, установленном на Бродвее — аккурат между 45 и 46 улицами.

Кроме того, Макгрегор объявил в своем твиттере, что доступ на пресс-конференцию получат те, кто купит две бутылки его фирменного виски. «Мои люди будут стоять снаружи, чтобы гарантировать, что это правило будет соблюдено», — заявил Печально Известный в своем твиттере. Шутка это или Конор реально договорился с руководством UFC о продвижении своего бренда, станет известно совсем скоро.

Для Хабиба же эта пресс-конференция будет полезной, скорее, в плане имиджа.

Своими заявлениями на мероприятии боец может задать новый тон в дискуссиях о себе, которые в последнее время приобретают все более скандальный оттенок.

В памяти многих любителей смешанных единоборств (ММА) до сих пор жива довольно странная перепалка между Нурмагомедовым и рэпером Тимати, разразившаяся из-за отмены в Дагестане концерта поп-певца Егора Крида

19 сентября, спустя почти неделю после начала разборок, у скандала появилось неожиданное продолжение.

Из инстаграма Хабиба исчезла жесткая запись, в которой он критиковал Тимати с использованием слова «петушара».

Напомним, так Дагестанский Орел отреагировал на просьбу рэпера не поддерживать отмену концертов некоторых певцов лишь на основании того, что они не нравятся лично Нурмагомедову.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать.

Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет.

Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — заявил боец.

Пост провисел на своем месте почти неделю, собрав больше 400 тысяч лайков, однако затем внезапно пропал.

Неужели Нурмагомедов поразмыслил над своими словами и вдруг пошел на попятную? Или, может, его смутили угрозы Тимати?

«Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать. Также для всех недалеких, узколобых — разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» — достаточно зыбкая почва в 2018-м, она также преследуется законом», — заявил рэпер в своем последнем сообщении в перепалке с Орлом.

Решение убрать агрессивную запись принял не сам Хабиб, а администрация Instagram.

«Мы удалили вашу публикацию за враждебные высказывания или символы. Если вы снова нарушите руководство сообщества, доступ к вашему аккаунту может быть ограничен или заблокирован, — гласит уведомление, которое опубликовал Хабиб в своем профиле. — Мы хотим, чтобы в Instagram все чувствовали себя безопасно, поэтому просим относиться к другим людям из сообщества с уважением.

Мы допускаем публикацию враждебных высказываний, если вы хотите их оспорить или предать огласке, но в таких случаях следует четко обозначить свои намерения».

Выходит, что Тимати в какой-то степени оказался прав: высказывания Хабиба были признаны опасными и не в меру агрессивными. Однако самого Орла это, кажется, нисколько не волнует.

Кроме того, на предстоящей пресс-конференции Нурмагомедов точно сможет не стеснять себя в выражениях, а за избыток агрессии его даже похвалят — так уж повелось на мероприятиях перед боями ММА.

Не исключено, что дело может даже дойти до драки: Хабиб вряд ли стерпит, если Макгрегор начнет издевательски кричать ему в лицо, как он это делал с Флойдом Мейвезером. Судя по всему, ответ Тимати был лишь разминкой для Орла в преддверии настоящего словесного противостояния с языкастым ирландцем.