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Хабиб Нурмагомедов находится в лучшей форме за всю карьеру
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Хабиб Нурмагомедов находится в лучшей форме за всю карьеру 

Газета.Ru + ещё 148 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о физическом состоянии спортсмена перед боем с Конором Макгрегором, передает ТАСС.
"Хабиб находится в отличной физической форме. Сгонка веса сейчас идет по плану, хотя, конечно, последние дни всегда являются самыми тяжелыми. Но Хабиб сейчас в лучшей своей форме за всю карьеру", — заявил специалист.
Отмечается, что в мае прошлого бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменился, потому что российский боец почувствовал себя плохо из-за проблем со сгонкой веса перед церемонией взвешивания и был отправлен в госпиталь.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее боец UFC Волков заявил, что некоторые болельщики из России настроены против Нурмагомедова.
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