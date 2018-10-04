Хабиб Нурмагомедов находится в лучшей форме за всю карьеру

"Хабиб находится в отличной физической форме. Сгонка веса сейчас идет по плану, хотя, конечно, последние дни всегда являются самыми тяжелыми. Но Хабиб сейчас в лучшей своей форме за всю карьеру", — заявил специалист.

Отмечается, что в мае прошлого бой Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменился, потому что российский боец почувствовал себя плохо из-за проблем со сгонкой веса перед церемонией взвешивания и был отправлен в госпиталь.

Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее боец UFC Волков заявил, что некоторые болельщики из России настроены против Нурмагомедова.