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Макгрегор оказался легче Нурмагомедова
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Макгрегор оказался легче Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 185 40 минут назад
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Ирландец Конор Макгрегор уложился в вес перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым. Видео с церемонии взвешивания доступно на YouTube-канале MMAFIghting.
Вес Макгрегора составил 154,5 фунта (70,03 килограмма) при допустимом лимите в 155 фунтов. Ранее взвешивание прошел Нурмагомедов, оказавшийся тяжелее соперника на 0,5 фунта.
UFC проводит взвешивание утром за день до боя. Бойцы обязаны взвеситься до 11:00 по местному времени. Макгрегор появился на мероприятии в числе последних. Ирландец провел в UFC 10 боев и каждый раз укладывался в вес.
Макгрегор и Нурмагомедов возглавят основной кард турнира UFC 299, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.
Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой в карьере.
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