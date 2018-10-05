Макгрегор оказался легче Нурмагомедова

Ирландец Конор Макгрегор уложился в вес перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым. Видео с церемонии взвешивания доступно на YouTube-канале MMAFIghting.

Вес Макгрегора составил 154,5 фунта (70,03 килограмма) при допустимом лимите в 155 фунтов. Ранее взвешивание прошел Нурмагомедов, оказавшийся тяжелее соперника на 0,5 фунта.

UFC проводит взвешивание утром за день до боя. Бойцы обязаны взвеситься до 11:00 по местному времени. Макгрегор появился на мероприятии в числе последних. Ирландец провел в UFC 10 боев и каждый раз укладывался в вес.

Макгрегор и Нурмагомедов возглавят основной кард турнира UFC 299, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.

Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой в карьере.