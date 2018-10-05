Макгрегор: плевать на вес Нурмагомедова. Если не сделает, его ждут санкции

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 229, главным боем которого станет его встреча с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, рассказал, как относится к сгонке веса со стороны россиянина.

«Соглашусь ли я на бой, если Хабиб не сделает вес? Да плевать мне на его вес. Он обязан сделать вес, а иначе его ждут санкции, но мы что-то придумаем. Я порву эту вонючую дагестанскую крысу, уделаю его в этом грёбаном бою в ночь на воскресенье. В клетке, как и на пресс-конференции, он будет пытаться найти норку, чтобы сбежать, но я ему не позволю», — сказал Макгрегор.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдёт 6 октября на турнире UFC 229. Российский чемпион и бывший ирландский обладатель титулов сразятся на «Ти-Мобайл-арене» в Парадизе (Лас-Вегас, штат Невада). Это будет первый бой спортсменов, известных своим противостоянием вне октагона.

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.