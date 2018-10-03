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Отец Нурмагомедова рассказал о наставлениях перед боем с Макгрегором
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Отец Нурмагомедова рассказал о наставлениях перед боем с Макгрегором 

ТК «Звезда» + ещё 155 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский тренер по смешанным единоборствам Абдулманап Нурмагомедов поддерживает сына дистанционно, так как ему несколько раз отказали в американской визе.
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, тренер по смешанным единоборствам (ММА) Абдулманап Нурмагомедов, не сможет присутствовать на предстоящем бое сына с Конором Макгрегором из-за проблем с получением американской визы. Однако он каждый день поддерживает бойца дистанционно, общаясь с Хабибом по телефону.
Нурмагомедов-старший разговаривает с Хабибом дважды в день, утром и вечером, задавая минимум 8-10 вопросов о его состоянии, самочувствии и весе. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24. По словам Абдулманапа, его отец, дед Хабиба, не понимает, как Макгрегор, который употребляет алкоголь, собирается драться со своим непьющим российским соперником. Это уже говорит не в пользу Макгрегора. А вот то, что среди дагестанцев есть много поклонников ирландского бойца, а не его сына, Нурмагомедов-старший считает «нормальным явлением».
«Как вы думаете, сколько иностранных болельщиков у Хабиба? Только в США их больше миллиона», — говорит тренер.
При этом, по его словам, он лично знаком с дагестанцами, которые поддерживают Конора, но не считает нужным вступать с ними в диалог — просто проходит мимо.
Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
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