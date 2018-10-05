Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб сделал вес перед боем с Макгрегором

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушна в двух весовых категориях Конором Макгрегором

Чуть более чем за сутки до боя россиянин сумел сделать вес и вошёл в лимит весовой категории. Об этом на своей официальной странице в «Инстаграем» сообщил отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов

«Мы в весе за шесть часов до взвешивания», — написал Нурмагомедов старший.

Соответствующий пост можно посмотреть на официальной странице Абдулманапа Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.