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Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб сделал вес перед боем с Макгрегором
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Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб сделал вес перед боем с Макгрегором 

Чемпионат.com + ещё 154 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушна в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Чуть более чем за сутки до боя россиянин сумел сделать вес и вошёл в лимит весовой категории. Об этом на своей официальной странице в «Инстаграем» сообщил отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.
«Мы в весе за шесть часов до взвешивания», — написал Нурмагомедов старший.
Соответствующий пост можно посмотреть на официальной странице Абдулманапа Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, что «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.
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