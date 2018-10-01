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США отказались назвать причину невыдачи визы отцу Хабиба Нурмагомедова
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США отказались назвать причину невыдачи визы отцу Хабиба Нурмагомедова 

Газета.Ru + ещё 107 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Посольство США отказалось называть причины того, почему отцу и тренеру российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову не выдали визу, сообщает ТАСС.
Об отсутствии объяснений запрета на въезд отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал во время пресс-конференции в Махачкале.
"Я попробовал в Стамбуле, отказали без объяснений", — заявил тренер.
Однако Нурмагомедов-старший считает, что данные обстоятельства никак не повлияют на поединок сына.
"Десять раз он без меня выступал и одиннадцатый раз выступит. Мне все-таки хотелось быть рядом там", — заключил Абдулманап.
Напомним, что ранее неизвестный фанат ММА поставил на победу российского бойца над ирландцем Конором Макгрегором 1,3 млн рублей.
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