Тренер: Нурмагомедов не имеет проблем со сгонкой веса перед боем с Макгрегором 

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сгонка веса у обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова перед боем с ирландцем Конором Макгрегором идет по плану. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
"Хабиб находится в отличной физической форме. Сгонка веса сейчас идет по плану, хотя, конечно, последние дни всегда являются самыми тяжелыми. Но Хабиб сейчас в лучшей своей форме за всю карьеру", — сказал Мендес.
В мае 2017 года поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном был отменен из-за того, что россиянин почувствовал себя плохо из-за проблем со сгонкой веса перед церемонией взвешивания и был госпитализирован.
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).