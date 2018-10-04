Тренер: Нурмагомедов не имеет проблем со сгонкой веса перед боем с Макгрегором

Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

"Хабиб находится в отличной физической форме. Сгонка веса сейчас идет по плану, хотя, конечно, последние дни всегда являются самыми тяжелыми. Но Хабиб сейчас в лучшей своей форме за всю карьеру", — сказал Мендес.

В мае 2017 года поединок Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном был отменен из-за того, что россиянин почувствовал себя плохо из-за проблем со сгонкой веса перед церемонией взвешивания и был госпитализирован.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту . Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).