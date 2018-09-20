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«Он ответит за игру вокруг автобуса». Отец Хабиба атакует Конора Макгрегора
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«Он ответит за игру вокруг автобуса». Отец Хабиба атакует Конора Макгрегора 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландец Конор Макгрегор ответит за свои выходки в Бруклине.
Напомним, инцидент случился в Бруклине накануне турнира UFC 223. Тогда Макгрегор с сообщниками напал на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. В ходе нападения пострадали несколько человек.
«Война взглядов не будет учитываться после войны в актагоне. Все что может сорвать бой, не допустимо. Терпеливый пожинает плоды. 30 лет — это не юноша, а зрелый и ответственный боец. Сегодня очень ответственный день перед нашими болельщиками. С него можно было спросить на ЧМ в России, но он был гостем у нас в стране. В Лас-Вегасе мы на нейтральной территории. Он ответит за игру вокруг автобуса», — написал Абдулманап в инстаграме.
Бой Нурмагомедова с Макгрегором в UFC пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
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