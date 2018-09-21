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Макгрегор пригрозил Нурмагомедову нокаутом во имя России
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Макгрегор пообещал отправить Нурмагомедова в нокаут «во имя народа России» 

Ридус + ещё 51 4 часа назад
Фото: Reuters
В Нью-Йорке прошла пресс-конференция бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора перед предстоящим поединком 6 октября. На самом деле, это боле напоминало монолог ирландца, который держал речь большую часть вечера.
По уже устоявшейся традиции, бойцы UFC часто устраивают так называемые «трэш-токи» перед боем, на которых охотно поливают друг друга грязью и подогревают интерес публики и прессы перед боем. Так случилось и в этот раз.
Российский боец вел себя предельно спокойно, отвечал на редкие вопросы журналистов в свою сторону и старался не замечать выпады эпатажного Макгрегора. Второй же, в своей привычной манере, называл Нурмагомедова «крысой и трусом».
«Его же соотечественники, его народ, к которому он повернулся спиной, хотят чтобы он улетел в нокаут. И я сделаю это во имя народа России», — сказал Макгрегор на конференции.
Скорее всего, ирландец имел в виду недавний конфликт Нурмагомедова с рэперами Тимати и Егором Кридом. После этого скандала, многие российские фанаты смешанных единоборств негативно отнеслись к высказываниям Хабиба.
Собрали для вас лучшие моменты с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в одном видеоролике.
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