Нурмагомедов высказался после встречи с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался после пресс-конференции с будущим соперником ирландцем Конором Макгрегором . Слова 30-летнего россиянина опубликованы в его Instagram-аккаунте.

«Всех алкоголиков ждет одна участь», — написал Нурмагомедов под фотографией с Макгрегором, сопроводив надпись переводом на английский язык.

Во время пресс-конференции, приуроченной к предстоящему бою спортсменов, ирландец предлагал Нурмагомедову выпить виски. Россиянин в свою очередь ответил отказом, сообщив, что никогда не употребляет алкоголь. Также в ходе пресс-конференции ирландец неоднократно позволял себе грубые ремарки в адрес оппонента.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 октября. Россиянин выйдет в октагон в статусе чемпиона организации в легком весе. Ему предстоит защита титула.

В активе Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел три поражения.