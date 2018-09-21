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Нурмагомедов высказался после встречи с Макгрегором
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Нурмагомедов высказался после встречи с Макгрегором 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался после пресс-конференции с будущим соперником ирландцем Конором Макгрегором. Слова 30-летнего россиянина опубликованы в его Instagram-аккаунте.
«Всех алкоголиков ждет одна участь», — написал Нурмагомедов под фотографией с Макгрегором, сопроводив надпись переводом на английский язык.
Во время пресс-конференции, приуроченной к предстоящему бою спортсменов, ирландец предлагал Нурмагомедову выпить виски. Россиянин в свою очередь ответил отказом, сообщив, что никогда не употребляет алкоголь. Также в ходе пресс-конференции ирландец неоднократно позволял себе грубые ремарки в адрес оппонента.
Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 октября. Россиянин выйдет в октагон в статусе чемпиона организации в легком весе. Ему предстоит защита титула.
В активе Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел три поражения.
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