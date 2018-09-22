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Нурмагомедов: Макгрегору необходимо отрезать язык
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Нурмагомедов: Макгрегору необходимо отрезать язык 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к высказываниям ирландца Конора Макгрегора.
«Конору МакГрегору нужно вырезать язык, потому что дети смотрят его высказывания. Мне не нравится люди, которые много ругаются. Слишком много молодых ребят следят за нами. Поэтому я не хочу быть плохим примером для людей молодого поколения», — цитирует Нурмагомедова TMZ.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к своему сопернику ирландцу Конору Макгрегору.
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