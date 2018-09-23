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Нурмагомедов не понял английский Макгрегора
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Нурмагомедов не понял английский Макгрегора 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пресс-конференцию, приуроченную к его бою с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова 30-летнего россиянина передает TMZ.
«Я не слышал, что он говорит — просто не понимал его английский. Но мне показалось, что эта пресс-конференция была сделана для того, чтобы они смогли рекламировать свой виски. Хотя чувствовал себя нормально», — заявил Нурмагомедов.
Он также посетовал на употребление Макгрегором нецензурной лексики. «Конечно, это способ раскрутить бой и сделать деньги, но в конце концов нужно думать о том, какой пример ты подаешь для молодых», — добавил российский боец.
Пресс-конференция перед боем спортсменов на UFC 229 прошла 20 сентября. Макгрегор позволил себе несколько оскорбительных высказываний в адрес оппонента и, в частности, предлагал Нурмагомедову выпить виски. Сразу после мероприятия россиянин отметился записью в своем Instagram: «Всех алкоголиков ждет одна участь».
Бойцы встретятся в октагоне 6 октября. Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Ему предстоит первая защита титула. Макгрегор в свою очередь дважды становился чемпионом организации в разных весовых категориях.
На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. 30-летний Макгрегор в своей карьере потерпел лишь три поражения. 21 раз ирландец выходил из октагона победителем.
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