Нурмагомедов назвал себя Мейвезером от мира ММА

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с недавним соперником Конора Макгрегора — Флойдом Мейвезером, сообщает "Советский спорт" "Я — Флойд Мейвезер в мире MMA. В настоящий момент я самый активный и наиболее доминирующий чемпион в промоушене. За последние девять месяцев я провожу уже третий поединок в UFC и у меня 26 побед и ни одного поражения", — приводит слова российского чемпиона MMA Weekly. Предстоящий поединок Хабиба и Конора станет главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США). Шоу состоится шестого октября. Ранее сообщалось, что Хабиб не понял английский Макгрегора.