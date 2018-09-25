«Хабиб не доживет до второго раунда»

«Конор сломает Хабибу череп»

По мнению Тони Макгрегора, Нурмагомедов — предсказуемый боец, и действует он медленно и вяло. Макгрегор-старший подчеркнул, что его сын — быстрый и сильный, а его удар — точный. Кроме того, сейчас он находится в оптимальной форме.

«Он [Конор — прим.ред.] сломает Хабибу череп, определенно, — тот слишком медленный», — сказал Тони Макгрегор.

"Нурмагомедов не доживет до второго раунда", — добавил он.

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет бороться с Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе. В апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал этот титул. Для российского бойца эта победа стала 26-й в карьере. На его счету нет ни одного поражения.

Макгрегор был предыдущим чемпионом UFC в легком весе. За несколько дней до боя Нурмагомедова Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал россиянин и другие бойцы. Причиной нападения называли конфликт между Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым

Позже ирландец назвал отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа «дрожащим трусом».