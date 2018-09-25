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«Хабиб не доживет до второго раунда»
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«Конор сломает Хабибу череп» 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Отец экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Тони выразил уверенность, что его сын нокаутирует дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова в первом же раунде предстоящего боя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шоу журналиста ESPN Ариэля Хельвани.
По мнению Тони Макгрегора, Нурмагомедов — предсказуемый боец, и действует он медленно и вяло. Макгрегор-старший подчеркнул, что его сын — быстрый и сильный, а его удар — точный. Кроме того, сейчас он находится в оптимальной форме.
«Он [Конор — прим.ред.] сломает Хабибу череп, определенно, — тот слишком медленный», — сказал Тони Макгрегор.
"Нурмагомедов не доживет до второго раунда", — добавил он.
6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет бороться с Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе. В апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту и завоевал этот титул. Для российского бойца эта победа стала 26-й в карьере. На его счету нет ни одного поражения.
Макгрегор был предыдущим чемпионом UFC в легком весе. За несколько дней до боя Нурмагомедова Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал россиянин и другие бойцы. Причиной нападения называли конфликт между Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым.
Позже ирландец назвал отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа «дрожащим трусом».
В сентябре в Нью-Йорке прошла пресс-конференция Макгрегора и Нурмагомедова перед боем. Ирландский боец раскритиковал дагестанца из-за фотографий его отца с Рамзаном Кадыровым и попытался уличить в неуважении к президенту Владимиру Путину. Макгрегор заявил, что у Нурмагомедова не хватило духу выйти из автобуса во время нападения, а если бы он вышел, то «лежал бы в гробу».
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