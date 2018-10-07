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Емельяненко оценил шансы Нурмагомедова
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Емельяненко сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Макгрегором 

ТК «Звезда» + ещё 373 41 минуту назад
Александр Емельяненко заявил, что уверен в победе Хабиба Нурмагомедова в бою с ирландцем Конором Макгрегором.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал Федеральному агентству новостей о том, за кого он будет болеть во время «боя века», который состоится между действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором уже сегодня.
Емельяненко с уверенностью заявил, что победителем будет Нурмагомедов.
«Я всецело за Хабиба. Он выиграет. Он докажет на ринге, что он сильнее, чем Макгрегор», — сказал боец.
Он отметил, что ирландец, конечно, двигается хорошо, однако россиянин выносливее и намного крепче физически Макгрегора.
Самое ожидаемое спортивное событие этой осени пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября.
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