Конор планирует убить Хабиба в бою

"Я невероятно голоден до этого поединка, до побед. Я выйду на ринг и сожру Хабиба. Я убью его. Мне плевать, что он думает и как настраивается на бой. Ему ничего не поможет", — заявил боец.

Отмечается, что на совместную пресс-конференция ирландец опоздал, и Нурмагомедов покинул зал еще до его прибытия.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отказался жать руку Конору Макгрегору после боя.