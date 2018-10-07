Нурмагомедов и Макгрегор выходят на арену

Нурмагомедов и Макгрегор готовы к бою

Welcome home, @TheNotoriousMMA!#UFC229 pic.twitter.com/MBCDgMV0FT— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г. Вот-вот в Лас-Вегасе на ринге встретятся две суперзвезды UFC — россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Их встреча пройдет в рамках вечера Ultimate Fighting Championship 229. Соперники начнут бой примерно в 7.00 по Москве (7 октября).

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, первый из россиян, кто завоевал в этой организации чемпионский пояс со времен появления в ней рейтингов. В его активе — 26 победы в карьере, 10 последних — в UFC.

Конор Макгрегор — самый популярный боец в мире, первый в истории чемпион UFC в двух весовых категориях — полулегкой и легкой. В его активе 21 победа (18 — нокаутом). В 2017 году он брал паузу и провел бой по правилам бокса против лучшего боксера вне зависимости от весовой категории, непобедимого Флойда Мэйвезера.