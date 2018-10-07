Ещё
Нурмагомедов и Макгрегор выходят на арену
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов и Макгрегор готовы к бою 

Спорт-Экспресс + ещё 363 58 минут назад
Вот-вот в Лас-Вегасе на ринге встретятся две суперзвезды UFC — россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Их встреча пройдет в рамках вечера Ultimate Fighting Championship 229. Соперники начнут бой примерно в 7.00 по Москве (7 октября).
Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, первый из россиян, кто завоевал в этой организации чемпионский пояс со времен появления в ней рейтингов. В его активе — 26 победы в карьере, 10 последних — в UFC.
Конор Макгрегор — самый популярный боец в мире, первый в истории чемпион UFC в двух весовых категориях — полулегкой и легкой. В его активе 21 победа (18 — нокаутом). В 2017 году он брал паузу и провел бой по правилам бокса против лучшего боксера вне зависимости от весовой категории, непобедимого Флойда Мэйвезера.
Спорт-Экспресс: последние новости
Спонсор UFC поместил изображение Хабиба на рекламу пива Нурмагомедов показал нужный вес перед боем с Макгрегором "Верь мне, я дрессировщик цыплят". Новая фотография Хабиба в Инстаграме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучен результат допинг-пробы Нурмагомедова43
Шоу UFC 229 началось в Лас-Вегасе
Нурмагомедов прибыл на бой с Макгрегором
«План боя — высочайший прессинг»
Фанаты Нурмагомедова перекрыли движение в Махачкале36
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA Ближний Восток
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение