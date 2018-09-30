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Олимпийский чемпион по плаванию поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова и Макгрегора
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Олимпийский чемпион по плаванию поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова и Макгрегора 

RT на русском + ещё 72 1 час назад
Фото: Peopletalk
Олимпийский чемпион Лондона южноафриканский пловец Чад Ле Кло сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
«Бой будет отличным. Не хочу делать прогнозов, но думаю, что если Конор не победит Хабиба в первом или втором раундах, ему не справиться», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
Он также рассказал, что раньше был поклонником Макгрегора, но в настоящее время его отношение к бойцу изменилось.
«Мне кажется, он пересек черту того, что дозволено. Та история с нападением на автобус мне очень не понравилась », — добавил Ле Кло.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Ранее Нурмагомедова отметили на доске почёта АКА.
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