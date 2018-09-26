Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб

На одном из роликов Олейник демонстрирует удушение сзади. Несмотря на то, что партнер бойца пытается заблокировать захват, 41-летний боец проводит прием.

«Отлично вчера поработали с ребятами из государственной Сикрет Сервис», — прокомментировал публикацию сам Олейник.

15 сентября Олейник победил в главном бою первого турнира UFC в России. Соперником россиянина был новозеландский спортсмен Марк Хант . Олейник вынудил его сдаться, применив удушающий прием.

Россиянин часто побеждает, применяя удушение, за что и получил никнейм «Удав». На его счету 57 побед (45 раз Олейник принуждал соперников к сдаче боя). Россиянин также потерпел 11 поражений.