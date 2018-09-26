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Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб
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Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), провел встречу с представителями российских спецслужб. Кадры с мастер-класса спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
На одном из роликов Олейник демонстрирует удушение сзади. Несмотря на то, что партнер бойца пытается заблокировать захват, 41-летний боец проводит прием.
«Отлично вчера поработали с ребятами из государственной Сикрет Сервис», — прокомментировал публикацию сам Олейник.
15 сентября Олейник победил в главном бою первого турнира UFC в России. Соперником россиянина был новозеландский спортсмен Марк Хант. Олейник вынудил его сдаться, применив удушающий прием.
Россиянин часто побеждает, применяя удушение, за что и получил никнейм «Удав». На его счету 57 побед (45 раз Олейник принуждал соперников к сдаче боя). Россиянин также потерпел 11 поражений.
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