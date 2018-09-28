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Отцу Нурмагомедова отказали в визе США
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Отцу Хабиба Нурмагомедова отказали в предоставлении визы США в Стамбуле 

ТАСС + ещё 38 7 часов назад
Фото: ТАСС
Отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении визы США. Об этом специалист сообщил ТАСС по телефону.
"Отказали", — сказал Нурмагомедов-старший.
В пятницу у отца бойца прошло собеседование в посольстве США в Стамбуле. Теперь тренер не сможет посетить поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.
Специалисту аннулировали визу в США несколько лет назад, после чего он не может посещать поединки сына в этой стране. В середине августа Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальных сетях, намекающий на разрешение проблемы с визой США у его отца. Однако специалист в разговоре с ТАСС позднее отверг подобные предположения.
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.
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