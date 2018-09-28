Отцу Нурмагомедова отказали в визе США

Отцу Хабиба Нурмагомедова отказали в предоставлении визы США в Стамбуле

Отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову отказали в предоставлении визы США. Об этом специалист сообщил ТАСС по телефону.

"Отказали", — сказал Нурмагомедов-старший.

В пятницу у отца бойца прошло собеседование в посольстве США в Стамбуле. Теперь тренер не сможет посетить поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором , который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

Специалисту аннулировали визу в США несколько лет назад, после чего он не может посещать поединки сына в этой стране. В середине августа Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальных сетях, намекающий на разрешение проблемы с визой США у его отца. Однако специалист в разговоре с ТАСС позднее отверг подобные предположения.