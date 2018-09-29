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Макгрегор анонимно перевел €10 тысяч больному ребенку
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Конор Макгрегор анонимно пожертвовал 10 тысяч евро больному мальчику 

Вести.Ru + ещё 6 9 часов назад
Фото: EPA
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сделал пожертвование ирландской семье Маккалоу, в которой пятилетнему мальчику Брайану был поставлен диагноз — сепсис. Спортсмен перевел сумму в 10 тысяч евро анонимно.
Дело в том, что краудфандинговый ресурс, через который был совершен перевод, по умолчанию анонимен, однако Грэнни Маккалоу была настолько впечатлена единоразовым платежом, что обратилась в фирму узнать имя щедрого человека, который покрыл все расходы на лечение. Как сообщает Спорт24.Ru, им оказался Макгрегор и она не удержалась от всеобщей благодарности бойцу, выразив свою благодарность.
"Конор, мы вечно благодарны тебе, — написала Грэнни Маккалоу в своем личном Twitter. — Я никогда не забуду твоего поступка для моего мальчика. Ты настоящая легенда".
Напомним, что шестого октября в Лас-Вегасе состоится бой между Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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