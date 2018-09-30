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Майк Тайсон приехал в Индию и восхвалил нищету
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Майк Тайсон приехал в Индию и восхвалил нищету 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший боксер-тяжеловес американец Майк Тайсон приехал в Мумбай и прокомментировал жизнь в нищете. Его слова передает Economic Times.
«Думаю, чем ты беднее, тем лучше ты станешь боксировать. Самые успешные бойцы — они из трущоб. Нищие боксеры достигают больших результатов», — полагает 52-летний Тайсон.
Спортсмен прибыл в Индию на открытие турнира по смешанным единоборствам (MMA) Kumite 1 League. Во время общения с журналистами бывший боксер также добавил, что вряд ли бы стал заниматься MMA, если бы у него был выбор в начале карьеры.
«В MMA не слишком много платят, а я всегда шел за деньгами», — отметил Тайсон.
Боксер завершил профессиональную карьеру в 2005 году. С 1987 по 1990 год Тайсон являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Он провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также американец является самым молодым обладателем титула чемпиона в тяжелом весе в истории. На момент триумфа ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.
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