Хабиб и Макгрегор проведут открытую пресс-конференцию

Бойцы UFC Нурмагомедов и Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию 4 октября

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию перед очным поединком. Это следует из расписания мероприятий перед турниром UFC 229.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет 4 октября. Первая их совместная пресс-конференция прошла 20 сентября в Нью-Йорке. Вторая, в отличие от первой, будет открыта для зрителей. Как сообщал глава UFC Дэйна Уайт, на нью-йоркской пресс-конференции зрителей не было из соображений безопасности.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).