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Хабиб и Макгрегор проведут открытую пресс-конференцию
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Бойцы UFC Нурмагомедов и Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию 4 октября 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию перед очным поединком. Это следует из расписания мероприятий перед турниром UFC 229.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет 4 октября. Первая их совместная пресс-конференция прошла 20 сентября в Нью-Йорке. Вторая, в отличие от первой, будет открыта для зрителей. Как сообщал глава UFC Дэйна Уайт, на нью-йоркской пресс-конференции зрителей не было из соображений безопасности.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.
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