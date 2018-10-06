Нурмагомедова женили на Бузовой

Накануне боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором , который состоится на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе, издание The Sun заинтересовалось его семейной жизнью. Газета пишет, что Нурмагомедов женился в 2013 году, его супруга всегда держится в тени.

У пары двоих детей, дочь родилась 1 июня 2015 года. Два года спустя, 30 декабря 2017 года, жена Хабиба родила мальчика.

Семья проживает в Махачкале, пишет британский таблоид и приводит в качестве иллюстрации к этому тексту фото Нурмагомедова в обществе телеведущей Ольги Бузовой.

«Хабиб женился в 2013 году, но супруга вне поля зрения общественности», — подписан снимок.