Нурмагомедова женили на Бузовой 

Накануне боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе, издание The Sun заинтересовалось его семейной жизнью. Газета пишет, что Нурмагомедов женился в 2013 году, его супруга всегда держится в тени.
У пары двоих детей, дочь родилась 1 июня 2015 года. Два года спустя, 30 декабря 2017 года, жена Хабиба родила мальчика.
Семья проживает в Махачкале, пишет британский таблоид и приводит в качестве иллюстрации к этому тексту фото Нурмагомедова в обществе телеведущей Ольги Бузовой.
«Хабиб женился в 2013 году, но супруга вне поля зрения общественности», — подписан снимок.
В апреле Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Макгрегор один из самых популярных бойцов UFC, на его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 досрочно) и три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.