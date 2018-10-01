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Нурмагомедов собрался размазать Макгрегора по октагону
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Нурмагомедов: собираюсь размазать Макгрегора по октагону 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на поединок против экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, с которым они 20 сентября в Нью-Йорке провели пресс-конференцию перед намеченным на 6 октября боем.
«С ним я собираюсь проводить бой иначе, чем другие. Сделать его смиренным, чему-то научить и периодически наносить удары, заставляя уставать. Когда он устаёт, то пытается запутать тебя, но для Макгрегора предстоящая ночь будет долгой. Я вымотаю его и собираюсь размазать Макгрегора по октагону. Спрошу, «Эй, где твой автобус? Где твои парни? Где все? Веди их сюда?». Посмотрим, это будет интересно. Собираюсь уничтожить весь его хайп», — приводит слова Нурмагомедова интернет-издание Joe.
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