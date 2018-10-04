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Хабиб Нурмагомедов обратился с жестким заявлением к фанатам Макгрегора
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Хабиб Нурмагомедов обратился с жестким заявлением к фанатам Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: соцсети
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к поклонникам ирландского спортсмена Конора Макгрегора перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, передает "Советский спорт".
"Есть вопрос к фанатам из Ирландии — что насчет вашего родного языка? Ответьте мне, вы ему изменили? У вас теперь нет родного языка? Кто-нибудь может ответить?
Вы поддерживаете Макгрегора, который заявляет, что дерется против Великобритании. Но при этом дед Конора Кристофер Макгрегор был английским морским пехотинцем и убивал ирландцев, убивал ваших предков. А сейчас вы поддерживаете его внука. Но 6 октября я все это изменю", — приводит слова российского спортсмена ESPN.
Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели открытую тренировку.
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