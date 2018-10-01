Конор Макгрегор: «Я сделаю из Хабиба болванчика»

Боец MMA Конор Макгрегор выразил уверенность в победе над Хабибом Нурмагомедовым. Бой ирландца и россиянина состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

— Я собираюсь сделать из него болванчика, — цитирует TheMacLife Макгрегора. — Это личное, это всегда немного личное. Когда я ударю его, я увижу, как он превратится в болванчика. Его мозг будет трястись, когда он пропустит от меня удар.

Я ветеран. Я буду готов к пяти раундам, буду готов к любому сценарию. Я хорошо натренирован, уверен в себе.