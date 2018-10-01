Ещё
Конор Макгрегор: «Я сделаю из Хабиба болванчика»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конор Макгрегор: «Я сделаю из Хабиба болванчика» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боец MMA Конор Макгрегор выразил уверенность в победе над Хабибом Нурмагомедовым. Бой ирландца и россиянина состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
— Я собираюсь сделать из него болванчика, — цитирует TheMacLife Макгрегора. — Это личное, это всегда немного личное. Когда я ударю его, я увижу, как он превратится в болванчика. Его мозг будет трястись, когда он пропустит от меня удар.
Я ветеран. Я буду готов к пяти раундам, буду готов к любому сценарию. Я хорошо натренирован, уверен в себе.
Спорт-Экспресс: последние новости
Отец Макгрегора: "Нурмагомедов не дотянет до второго раунда" Корешков проиграл Лиме в рамках Bellator Макгрегор перед боем с Нурмагомедовым пожертвовал 10 тысяч евро на лечение ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева13
Загитова сделала заявление после триумфа18
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма51
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала26
Зидан воссоединится с Роналду1
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение