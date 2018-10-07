Макгрегор и Нурмагомедов бьются в Вегасе

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вышли на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
OHHHHH MY KHABIB DROPS MCGREGOR!#UFC229 pic.twitter.com/4rBF7QbRey— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
Бойцы вышли под свою музыку в октагон и провели процедуру проверку состояния перед боем.
Immediately shoots!#UFC229 pic.twitter.com/xQSqRIFlm7— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
Ранее американский боец Тони Фергюсон одержал победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.