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Макгрегор и Нурмагомедов бьются в Вегасе
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Макгрегор и Нурмагомедов вышли на титульной бой UFC в Лас-Вегасе 

RT на русском + ещё 199 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор вышли на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Бойцы вышли под свою музыку в октагон и провели процедуру проверку состояния перед боем.
Ранее американский боец Тони Фергюсон одержал победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
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