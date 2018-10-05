Ещё
Назван запасной боец в поединке Конора и Хибиба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фергюсон будет запасным бойцом в поединке Нурмагомедов — Макгрегор 

ТАСС + ещё 60 6 часов назад
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон будет запасным бойцом в поединке между обладателем пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября.
"Мы посмотрим, что будет. Сперва эти ребята должны сделать вес. Но если что-то пойдет не так, Тони Фергюсон будет следующим на очереди", — сказал Уайт.
Нурмагомедов, который является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC, за карьеру одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения. Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, он стал первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. UFC четыре раза ставил бой Нурмагомедова с Фергюсоном в кард своих турниров, однако этот поединок так ни разу не состоялся.
ТАСС: последние новости
"Одноклассники" покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона UFC Ибрагимович считает, что Нурмагомедов победит Макгрегора на турнире UFC Нурмагомедов покинул пресс-конференцию перед боем с Макгрегором из-за опоздания ирландца
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придурок». Нурмагомедов взбесил Макгрегора
Легионер «Ростова» раскрыл причину страха перед Россией
Макгрегор планирует убить Нурмагомедова13
Загитова шокировала откровенной программой65
Владелец «Спартака» больше не верит в Карреру1
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение