Назван запасной боец в поединке Конора и Хибиба

Фергюсон будет запасным бойцом в поединке Нурмагомедов — Макгрегор

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон будет запасным бойцом в поединке между обладателем пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором . Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября.

"Мы посмотрим, что будет. Сперва эти ребята должны сделать вес. Но если что-то пойдет не так, Тони Фергюсон будет следующим на очереди", — сказал Уайт.

Нурмагомедов, который является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC, за карьеру одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения. Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, он стал первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. UFC четыре раза ставил бой Нурмагомедова с Фергюсоном в кард своих турниров, однако этот поединок так ни разу не состоялся.