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Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу
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Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу и не подрались 

Lenta.ru + ещё 92 1 час назад
Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания за сутки до боя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
После формальной процедуры спортсмены встали в боевые стойки для фото, между нами предусмотрительно встал президент UFC Дана Уайт. Ирландский боец попытался напасть на россиянина, но его сразу же оттащили. При этом колено Макгрегора едва не влетело в лицо Уайта.
За несколько минут до этого аналогичный инцидент произошел с российским бойцом Александром Волковым и его соперником Дерриком Льюисом. Тяжеловесы сошлись вплотную, после чего американец сбил с головы россиянина шапку-ушанку. Полноценной схватки также удалось избежать благодаря тренерам, растащивших спортсменов в стороны.
Макгрегор и Нурмагомедов возглавят основной кард турнира UFC 229, в главном бою которого на кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе, принадлежащий россиянину. Бои основного карда начнутся 7 октября в 05:00 по московскому времени.
Непобежденный Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.
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