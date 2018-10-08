Нурмагомедову достанется от отца

Отец Хабиба Нурмагомедова накажет сына за драку после боя

Абдулманап Нурмагомедов , отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова накажет сына за драку после боя жестче, чем UFC. По его словам, в команде главным является дисциплина, которую нельзя нарушать.

«Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Известиям».

Он также отметил, что прыжок Хабиба из октагона стал для него пределом нервных потрясений, и подчеркнул, что такое поведение является неприемлемым.

Утром, 8 октября, Нурмагомедов одержал убедительную победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором . В четвёртом раунде сопернику пришлось сдаться, когда Хабиб применил удушающий приём.

После завершения боя между бойцами и членами их команд завязалась массовая драка, в результате которой выплату гонорара Нурмагомедову приостановили, а судьба титула была поставлена под вопрос. Чемпионский пояс россиянин получил только несколько часов спустя.

Ранее News.ru писал о том, что популярность Хабиба Нурмагомедова в социальной сети Instagram после прошедшего сегодня турнира UFC значительно выросла. Количество подписчиков увеличилось на полтора миллиона человек и продолжает расти.