Ещё
Отец Нурмагомедова накажет его «жестче, чем UFC»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец Хабиба Нурмагомедова накажет сына за драку после боя 

News.ru + ещё 278 2 часа назад
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова накажет сына за драку после боя жестче, чем UFC. По его словам, в команде главным является дисциплина, которую нельзя нарушать.
«Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Известиям».
Он также отметил, что прыжок Хабиба из октагона стал для него пределом нервных потрясений, и подчеркнул, что такое поведение является неприемлемым.
Утром, 8 октября, Нурмагомедов одержал убедительную победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором. В четвёртом раунде сопернику пришлось сдаться, когда Хабиб применил удушающий приём.
После завершения боя между бойцами и членами их команд завязалась массовая драка, в результате которой выплату гонорара Нурмагомедову приостановили, а судьба титула была поставлена под вопрос. Чемпионский пояс россиянин получил только несколько часов спустя.
Ранее News.ru писал о том, что популярность Хабиба Нурмагомедова в социальной сети Instagram после прошедшего сегодня турнира UFC значительно выросла. Количество подписчиков увеличилось на полтора миллиона человек и продолжает расти.
News.ru: последние новости
Отец Хабиба Нурмагомедова накажет сына за драку после боя Отец Нурмагомедова пройдёт собеседование в посольстве США Стали известны результаты допинг-проб Хабиба
Комментарии90
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт186
Драка Макгрегора с братом Нурмагомедова попала на видео32
Бегуны умерли прямо за финишной чертой1
Конор обратился к Хабибу после поражения261
Российский боец «накинулся» на Нурмагомедова192
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:59
«Реванша не будет, Конор — пройденный этап»
MMA Статьи
00:32
«Конора уничтожили»: что пишут о бое в Ирландии
MMA Статьи
00:06
Известный рэпер попытался напасть на Хабиба
MMA
00:56
«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс
MMA Криминал
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:56
«Хабиб свернул Конору его куриную шею»
MMA Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение