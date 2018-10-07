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Озвучен результат допинг-пробы Нурмагомедова
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Раскрыт результат допинг-пробы Нурмагомедова перед боем с Макгрегором 

ТК «Звезда» + ещё 183 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
До поединка российского бойца смешанного стиля с ирландским бойцом осталось совсем немного времени.
Допинг-пробы российского бойца смешанного стиля, обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед поединком с ирландцем Конором Макгрегором дали отрицательный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь семьи Нурмагомедовых Арслан Доциев.
«Допинг-тесты у Хабиба отрицательные, стопроцентно», — сказал Доциев ТАСС.
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада) в рамках турнира UFC 229.
В ожидании поединка дагестанские болельщики Хабиба Нурмагомедова перекрыли улицы в Махачкале. В Сети очевидцы публикуют видеозаписи, как фанаты Нурмагомедова в центре столицы республики собираются вместе, чтобы посмотреть легендарный бой. Они свистят и скандируют: «Хабиб! Хабиб!».
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